Memur ve emekliye zam 2 ayda eridi

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın enflasyon karşısında erdiğini belirterek, “TÜİK’e göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2,39 artmıştır. Kamu görevlilerinin aylıklarına Temmuz ayında yapılan yüzde 3’lük sefalet artışı dönemin bitmesine 2 ay kala tamamen erimiştir” dedi.

Temmuz ayında memur ve emeklilerine yılın ikinci altı ayı için reva görülen yüzde 3’lük artışın tamamı eridiğini, memur ve emeklileri için yüzde 3,72 oranında alacak doğduğunu söyleyen Zengin, vatandaşın hızla yoksullaştığını, hayat pahalılığından her vatandaşın etkilendiğini, fakat memur ve emekliler gibi maaşından başka geliri olmayan insanların daha çok zarar gördüğünü belirtti.

Zengin, “Memur ve emeklilerin enflasyon alacaklısı olması yoksullaşmalarının artması anlamına gelmektedir. Hükümet artık memur ve emeklilerinin feryadını duymalı, kayıplarının karşılanmasını sağlamalıdır” diye konuştu.