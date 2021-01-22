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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Memurun seyyanen zam ısrarı sürüyor

22 Ocak 2021, Cuma 22:25
Memur-Sen Genel Başkanı Alİ Yalçın, son toplu sözleşmeden bu yana dövİz kuru ve gıda fİyatlarındakİ artışlara dİkkat çekerek memurların alım gücünün düştüğünü söyledİ.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Medyascope kanalında Okan Yücel’in sorularını cevapladı. Yalçın, memurlara seyyanen zam yapılması çağrısını yineleyerek bu iyileştirmenin Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme’den önce yapılması gerektiğini söyledi. Yalçın, son toplu sözleşmeden bu yana döviz kuru ve gıda fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek memurların alım gücünün düştüğünü ifade etti. Hedeflenen enflasyon rakamları ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farka dikkat çeken Yalçın, bu farkın da memurları mağdur ettiğini ve maaşlarda kayba neden olduğunu söyledi.

Ankara - Recep Gören

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