Meralarda hayvancılık yapılmayacak mı?

ANTALYA MİLLETVEKİLİ HASAN SUBAŞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A, “YAYLA VE MERALAR YAPILAŞMAYA MI AÇILIYOR” DİYE SORDU.

Türkİye’de hayvancılığın gelişmesinin önündeki en büyük engel meraların yetersizliği olduğunu söyleyen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a; “yayla ve meralar yapılaşmaya mı açılıyor” diye sordu. TBMM Başkanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemi ile yazılı bir soru önergesi veren Hasan Subaşı; hayvancılığın gelişmesi için meraların önemini vurgulayarak, “Türkiye’de hayvancılığın gelişmesinin önündeki en büyük engel meraların yetersizliğidir. Terör döneminde Doğu ve Güneydoğu’daki meraların da kullanılamaz hale gelmesi hayvancılığa büyük darbe vurmuştur” dedi.

MERALAR VE YAYLA HIZLA YAPILAŞIYOR

Buna rağmen hükümet uygulamalarının meraları geliştirmek yerine tam tersi yaylalar ve meralarda kaçak yapılaşmalara yapı kullanma izinlerinin verilmesini ‘yaylaların talanı’ olarak değerlendiren Subaşı, şunları söyledi: “Ne var ki hayvancılık için zaten yetersiz olan meraların başka amaçlarla kullanımı pek çok kez gündeme getirilmiştir. Sözde kullanılmayan meraların toplu konut yapımı için TOKİ’ye tahsis edileceği ifade edilmiş. 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile TOKİ’ye tahsisin yolu açılmıştır. Bu da yetmemiş 2018 yılında getirilen İmar Barışı, ne kadar mera ve yaylalardaki yapıların yararlandırılmayacağı ifade edilse de mera ve yaylalara inşa edilen pek çok yapı için ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verildi. 2019 Şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, valiliklere gönderdiği ‘Mera Kanunu’ kapsamında kalan alanlarda yapı kayıt belgesi için yapılacak başvurularda Yapı Kayıt Belgesi’nin verilmemesi istendi, verilenlerin de mülkiyete hak teşkil etmeyeceği duyuruldu. Uyarıda, mera alanlarına inşa edilen yapıların işgal ve tecavüz olarak değerlendirileceğine yer verildi, ancak maalesef çağrı uygulanma imkânı bulamadı. Mera kanunu uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak yetkili ve görevli iken, imar kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak yetkili ve görevlidir. Dolayısıyla burada bir yetki ve görev çatışması sonucu hukuki boşluk oluşmakta ve mera ile yaylalar hızla yapılaşmaktadır.”

KAÇ MERA VE YAYLA KAMULAŞTIRILDI?

Subaşı önergesinde şu soruları yöneltti: 2002 yılından bu yana TOKİ ya da başkada idarî kurumlar tarafından imara açılan, yapı ve tesis inşa edilen kaç adet alan mera ve yayla alanları içerisinde bulunmaktadır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 16 Nisan 2017 yılından bu yana kaç tane köy merası ya da yaylada bulunan alanlar hakkında kamulaştırma kararı verilmiş, ihaleye konu olmuş veya satışı yapılmıştır? Bugüne kadar yayla ve mera statüsündeki yerlerde kaç adet yapı, imar affından faydalanarak “Yapı Kayıt Belgesi” almıştır?”

MERALAR YETERSİZ, HAYVANCILIK BİTİYOR

Antalya milletvekili Hasan Subaşı,Türkiye’de hayvancılığın gelişmesinin önündeki en büyük engelin meraların yetersizliği olduğunu söyledi. Subaşı, ayrıca terör döneminde Doğu ve Güneydoğu’daki meraların da kullanılamaz hale gelmesinin hayvancılığa büyük darbe vurduğunu ifade etti.

Ankara - Fatih Karagöz