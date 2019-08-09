Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticileri de görevden alındı

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz’da görevden alınmasının ardından bankanın “beyin takımı” olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.

Genel müdürlerin büyük kısmı Murat Çetinkaya döneminde bu görevlere atanmıştı. Görevden alınanlar arasında Baş Ekonomist Hakan Kara da yer alıyor.

Üst düzey yöneticiler arasında ayrıca Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü ve Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter de bulunuyor. Birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de uzman kadrosuna yeniden atandı.

Eski Başkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi ısrarına ve bankanın kasasındaki yedek akçenin Hazine’ye aktarılmasına karşı çıktığı için görevden alınmıştı. Bu adım, Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili tartışmalara yol açmıştı.

Erdoğan: Verilen karara uyacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda 10 Temmuz’da yaptığı konuşmada görevden almayla ilgili şu yorumda bulunmuştu:

“Merkez Bankası’nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Davul birisinde, tokmak birisinde… Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. ‘Faiz’ denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Faiz enflasyonun anasıdır. Orada tıkanıklık vardı. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyoruz. Bu nedenle istişare yaptık ve kararımızı uyguladık. Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir.”