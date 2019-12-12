Nüfus kriteri şart

Zincir marketlerin açılışlarına nüfus kriteri getirmeyi amaçlayan yasa teklifinin vakit kaybedilmeden Meclis’e sunulması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerin haksız rekabetiyle baş edecek gücü kalmayan esnaf ve sanatkârlarımız, Perakende Kanunu’nda yapılacak düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Bu kapsamda, perakende ticarete yeni kurallar getirmek için Ticaret Bakanlığı ile milletvekilleri tarafından üzerinde çalışılan yasa teklifi vakit kaybedilmeden Meclis’e sunulmalı. Esnaf ve sanatkârlarımız yeni yıla yeni düzenlemeyle girmeli” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.