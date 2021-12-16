Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin, "Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, asgari ücretle ilgili, çalışanın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini söyledi. Bakan Nebati, şunları kaydetti; Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız. Taraflar 3 konuda mutabakata vardı 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk üç toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan veri ve raporlar görüşülmüştü. SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi ve birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi anlaşılan konular olmuştu. İşveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda da anlaşma sağlanmıştı.

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