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10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

OPEC'in ham petrol üretimi azaldı

10 Ekim 2019, Perşembe 17:38
OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varile düştü.

OPEC'in eylül ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 450 bin varil azalarak 68 milyon 830 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla 1 milyon 318 bin varil azalışla 28 milyon 490 bin varile geriledi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 29,3 olarak belirlendi.

AA

Etiketler: OPEC, ham petrol, üretim
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