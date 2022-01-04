Ortalama ücret artış beklentisi % 32

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye ve PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Aralık 2021 Asgarî Ücret ve Ücret Artış Trendleri” ara anketinin sonuçları açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılı için ortalama ücret artış oranı Kasım ayı anketinde yüzde 24,6 iken, Aralık ayında yüzde 32,2’ye yükseldi. Firmaların yüzde 38,5’i ise 2022 yılı için yüzde 35 veya üzeri bir artış planlıyor. 344’ü yabancı, 329’u yerli olmak üzere toplam 673 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 32 olarak planlanıyor. Artış bütçesi en yüksek olan sektörler ise yüzde 35 ile kimya, enerji, lojistik ve perakende sektörleri olarak dikkat çekiyor. Firmaların yüzde 20’si ücret artış dönemini erkene aldığını söylerken, artış dönemini erkene alan firmaların yüzde 79’u artışları Ocak ayında gerçekleştireceğini belirtiyor. Ankete katılan firmaların yüzde 39’u asgarî ücret artışı sebebiyle ek artış bütçesi alındığını söylüyor. Araştırmaya göre, Türkiye’den hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, perakende, bankacılık, dayanıklı ürünler, e-nerji, teknoloji, ilâç ve sağlık, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden firmaların katılımıyla gerçekleşen ‘Aralık 2021 Asgari Ücret ve Ücret Artış Trendleri ara anketinin sonuçlarına göre; katılan firmaların yüzde 38,6’sı asgari ücret artışı nedeniyle ek artış bütçesi aldı. İstanbul - Nihat Orhan

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