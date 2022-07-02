Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, otobüs firmalarının Kurban Bayramı biletlerinin tükendiğini belirterek, konulan ek seferlerin bilet satışlarına da başladıklarını söyledi.

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, İstanbul’da Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu belirtti. Özcan, “Seferlerimiz son 10 gündür 1300 ile 1350 sefer arasında. Kurban Bayramı’yla birlikte sefer sayımız artmaya başladı. Bugün 1400’den fazla sefer yaptık. Yarından itibaren otobüs sefer sayımızın artarak Kurban Bayramı’nda 2 bin sefere ulaşmasını bekliyoruz.” diye konuştu. Otobüs firmalarının bayram tatili biletlerinin tükendiğini dile getiren Özcan, “Ek sefer otobüs bileti satışlarına da başladık. Şehirlere ve yolculara göre ek seferlerimizi ayarlıyoruz. Kurban Bayramı’nda hiçbir yolcumuzu İstanbul’da bırakmayacağız. Ayrıca bilet rezervasyonu işini de kaldırdık.” ifadelerini kullandı. AA

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