Otokoç 2. El’den nakit ödeme

Otokoç 2. El, anında nakit ile araç satın alma hizmetiyle müşterilere araçlarını güvenli şartlarda ve zamandan tasarruf ederek satma fırsatı sunuyor.

Otokoç 2.El web sitesinde araçları yaşına, modeline, donanımına ve hasar durumuna göre değerlendirilip, istedikleri şubeden ekspertiz randevusu alıp detaylı incelendikten sonra Otokoç 2. El web sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, böylelikle satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan, Otokoç 2. El güvencesiyle, anında ve nakit olarak gerçekleştirebiliyor. Satın alma hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için müşterilerin Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Otokoç 2. El showroomları veya Otokoç 2. El web sitesine erişmeleri yeterli.

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