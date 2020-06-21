ÖTV'de indirim yok

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Birçok mecradan bize ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu otomotiv gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dönemde birçok mecradan kendilerine ‘ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor’ diye bir enformasyon ulaştığının altını çizen Şahsuvaroğlu, “Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum, ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLENLERİN ÇARKLARI DÖNÜYOR

Kampanya ve kredi destekleriyle, şu anda Haziran ayında otomotiv satışları geçen seneki Haziran’ın üstünde kapanacak gibi bir performans gösterdiğine dikkat çeken Şahsuvaroğlu, “Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız, ama Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.

Bu ay da geçen sene Haziran’da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene Haziran’da da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz” diye konuştu.

