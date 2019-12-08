Petrol üreticisi ülkelerden üretimi azaltma kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgütle birlikte hareket eden ülkeler, üretim hedefini günlük 500 bin varil azaltma konusunda anlaştı.

Bu hafta Viyana'da bir araya gelen petrol üreticileri nihaî karar almadan OPEC merkezinden ayrılırken, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, enerji bakanı olarak katıldığı ilk toplantının ardından gazetecilere "Güzel haber yarın" demişti. Delegeler, söz konusu gelişme öncesinde OPEC ülkelerinin 500 bin varillik üretim kısıntısı konusunda prensipte anlaştığını belirtmişti. Söz konusu miktar, arz fazlasını azaltmaktan ziyade grubun yılın büyük kısmında yaptığı ek üretim kısıntısını resmîleştirmesinden dolayı büyük ölçüde sembolik önem taşıyor.

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