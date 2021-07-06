Saman zirve yaptı

KURAKLIKTA OT VE SAMAN FİYATLARI ZİRVE YAPTI, BESİCİ DE SATICI DA ZORDA: “KURTARMIYOR, KITLIK VAR.”

Yayla olarak anılan Artvin ve Ardahan’da kuraklık sebebiyle otlar büyümeyince besiciler, ot ve samana yöneldi. Yine kuraklık sebebiyle buğday ve arpa gibi hububatta rekolte düşük olunca saman üretimi düştü ve fiyatlar zirve yaptı. Geçen yıla göre fiyatı iki kat artan ot ve samanı besici alamıyor, satıcılar da istedikleri satışı yapamıyor. Artvin ve Ardahan’da kuraklık sebebiyle otlar büyümeyince besiciler, ot ve samana yöneldi. Hububatta rekolte düşük olunca saman üretimi düştü, fiyatlar zirve yaptı. Besici, fiyatı iki kat artan ot ve samanı alamadı, satıcılar da satış yapamadı. Ardahan’a saman satmaya gelen Şanlıurfalı Cuma Altunpark, “Kurtarmıyor ne esnafı, ne fakiri, ne fukarayı, kimseyi kurtarmıyor yani kıtlık var” dedi. Hayvancılık ile geçinen Artvin’in Ardanuç ilçesi ile Ardahan’da, ot ve saman satıcıları müşteri beklerken, besiciler artan maliyetler karşısında işlerini nasıl sürdüreceklerini düşünüyor.

GEÇEN YIL 750 LİRAYDI, ŞİMDİ 1250-1300 LİRA

Ardahan’a saman satmaya gelen Şanlıurfalı Cuma Altunpark: “Geçen sene samanı buraya 750 liraya satıyorduk. Bu sene bin 250-bin 300’e satıyoruz. Siverek’ten aldığımız saman 850-950 arasında değişiyor. Kuraklık, ot yok, millet perişan, para yok, saman alacak parası yok. Hayvanı satılmıyor, piyasa düşük, etin kilosu üç senedir, dört senedir daha 65 lira.

Saman yüzde 100’ü buldu, hayvan fiyatı aynı, kurtarmıyor yani. Geçen sene 750 liraydı, iyiydi kurtarıyordu. Bu sene bu şekilde kurtarmıyor ne esnafı, ne fakiri, ne fukarayı, kimseyi kurtarmıyor yani kıtlık var.”

ETE YAPILAN 5 LİRA ZAMMI NEREYE HARCAYAYIM?

Ardanuçlu besici ve aynı zamanda kasap olan Köksal Bilek ise, “Ete 5 lira zam verdiler. 5 lirayla ben malıma yem mi alayım, çobana para mı vereyim, dağ alayım da alsam zaten dağlar kurumuş. Yani Durum vahim. Benim elimdeki malı şimdi, saman mı alayım. Ot mu alayım ne yapayım? Bunun besi yemi var. Şu durumda bu işin içinden kalkamam. Kurbandan sonra rayiç varsa var, yoksa yok. Ben kapatıp giderim.” diye konuştu.

Artivin - anka