"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Servisçiler de zorda

09 Eylül 2020, Çarşamba 12:33
Türkiye'de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakasının ardından okullar online eğitime geçince bu durumdan servis işletmecileri de etkilendi. Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, yeni dönemde servislerde alınan tedbirleri ve servis şoförlerinin beklentilerini anlattı.

Servislere özel destek yapılmalı

 

Okul servislerinin sayısı hakkında bilgi veren Öztürk, İstanbul'da geçen sene 21 bin servis aracının çalıştığını, Türkiye genelinde ise sayının yaklaşık 340 bin olduğunu kaydetti.

Okul servislerinde koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını belirten Öztürk, çocukların maskelerinin de servisteki görevli tarafından kontrol edileceğini söyledi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Öztürk, "Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda." dedi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında servislerde uygulanacak sistemi anlatan Öztürk, şunları aktardı:

"Biz işletmeci olarak araçlarımıza dezenfektan koyuyoruz. Çocuklar arabaya bindiği zaman ellerini dezenfekte etsin. 'Maskesiz binilmez' yazıları mevcut. Koronavirüsle ilgili belirlenen 14 kuralı bütün arabalara koyacağız. Servislere takviye maske vereceğiz ki olur da çocukta maske yoksa ona verilecek. arabaya biner binmez şoför arkadaş ya da yardımcı arkadaş maskeyi ona takacak. Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda."

Öztürk, servislere, kapasitesinin yarısı kadar öğrenci alınacak diye herhangi bir kuralın olmadığı bilgisini verdi.

Salgın döneminde okullar uzaktan eğitime geçtiği için mart ayından itibaren Türkiye'deki servis aracı işletmecilerinin iş yapamadıklarını belirten Öztürk, mart ayı itibarıyla öğrenciler okula gitmediği için servislerin çalışmadığını söyledi.

Öztürk, "Servisçi 13 Martta kontağını kapattı. Birçok araba çalışmadığı için aküsü de olduğu yerde bitti. Öğrencilerden biz nasıl günlük ücret alacağız ya da bu günlük ücretler bizim giderlerimizi karşılayacak mı? Şimdilik kaç öğrenci taşıyacağımızı bilmiyoruz. Herhangi bir planlama yapamıyoruz." diye konuştu.

"Ekonomik destek paketinden yararlanmak istiyoruz"

Servisçilerin beklentilerini sıralayan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"En az 50 bin TL'ye yakın bir hibe talebinde bulunuyoruz. Kullanmak istediğimiz kredilerin yılbaşına kadar ertelenmesini talep ediyoruz. Son olarak da ödemiş olduğumuz bandrol, trafik sigortası, kasko, Bağ-Kur primlerimizi arabalarımız için mahsuplaşma istiyoruz. Ekonomik destek paketinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü servis arabaları 6 aydır çalışmıyor. Çalışmayan arabaya muayene yaptırdık, trafik sigortası yaptırdık."

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da toplu ulaşımda Kovid-19 tedbirleri açıklandı

    Servisçiler de zorda

    İlk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

    AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu

    Hollanda, Musul'da yanlışlıkla öldürdüğü siviller için tazminat ödeyecek

    'Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı'

    MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

    Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Dolar, altın ve faiz yükselirken maaşlar eridi

    Anneler arasında ayrım yapılmamalı

    Dayanışma tek ilacımız

    Korona verilerine güven % 41 düştü

    Halkın karşı çıkması o anlaşmaları değersiz kılıyor

    Şirket iflasları artacak

    Başhekim: Şu ana kadar tanımadığım, bilmediğim, hissetmediğim bir baş ağrısı

    Bakan Koca: Kayıplarımız can yakıyor

    '21 Eylül'de yüz yüze eğitime okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacağız'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

    Bal ve arı ürünlerine talep arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi idam?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu dehşet karşısında ne yapmalıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kemalistlerin cumhuriyeti
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tarih ışığında mağduriyetler
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Filmlerin kıskacındaki aile!
    Faruk ÇAKIR

    ‘Kelebek etkisi’ ve salgın
    Süleyman KÖSMENE

    Cibril-i Emin’in yeryüzüne inişleri
    Aytekin COŞKUN

    Risalelerden her gün ders yapıyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.