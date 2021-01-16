MEMUR-SEN: “KAMU GÖREVLİLERİNİN MAAŞ VE ÜCRETLERİNE 1 OCAK 2021’DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ‘EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU AYLIĞININ YÜZDE 10’UNA DENK GELECEK TUTARDA SEYYANEN ZAM’ İSTİYORUZ.”

AHMET TERZİ - ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu, enflasyon oranlarının ve asgari ücretin açıklandığı günden bu yana yaptığı zam çağrısını Türkiye genelinde il temsilcilikleri aracılığı ile yaptığı yazılı bir açıklama ile yineledi. Memur-Sen, yaptığı yazılı açıklamada seyyanen zam yapılmasını istedi. Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada enflasyon oranlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi beklentinin üzerinde çıktığı belirtilirken döviz kurunun artışına dikkat çekildi.

KAYIPLARIMIZ GİDERİLMELİ

Enflasyonun memur maaşlarını kayba uğrattığı ifade edilen açıklamada, “Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere “en düşük devlet memuru aylığının %10’na denk gelecek tutarda seyyanen zam” istiyoruz. Daha somut ifadeyle, kamu görevlilerinin mevcut maaşlarına/ücretlerine 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 400 TL seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş yönüyle kayıpların giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz” denildi.

FİYATLAR UÇTU

Açıklamada, yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre %24 arttığı, gıda enflasyonunun %25 seviyesinde olduğu, 2020 yıl başı ve sonu itibariyle faiz tarafında %75’lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibariyle %45-%70 artış oluştuğu, kur tarafında %40’a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemesi istendi.