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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

'Şimdi 10 liralık alıyorlar'

10 Nisan 2021, Cumartesi 23:24
Kars’ta şarküteri ürünleri satan esnaf, “Önceden yarım kilo alan şimdi 10 liralık alıyor. Veresiye defterimizde bin lira borcu olan var, 900 lira borcu olan var” dedi.

Kars şehir merkezindeki esnaf, hükümetin koronavirüs salgını sürecini iyi yönetememesinden şikâyet ederken bitme noktasına geldiklerinin altını çizdi. Şarküteri ürünleri satan bir esnaf ise “Görüyorsunuz bir tane müşterimiz var. Önceden yarım kilo alan şimdi 10 liralık alıyor. Veresiye defterimiz de var, bin lira borcu olan var. 900 lira borcu olan var. Asgarî ücrete çalışıyoruz, ay sonu gelmiyor” diyerek halkın alım gücünün düştüğünü belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un başkanlığındaki CHP’li heyete esnaf, üreticiler, besiciler derdini anlattı. 

ÖNCEDEN YARIM KİLO KIYMA ALAN...

Şarküteri ürünleri satan bir esnaf, “Kaz etinin kilosu 70 lira. Etten pahalı. İşlerimiz çok durgun. Halkın durumu iyi değil. Görüyorsunuz bir tane müşterimiz var. Yarım kilo kıyma alıyor. Önceden bir kilo alıyordu. Şimdi yarım kilo alıyor. Önceden yarım kilo alan şimdi 10 liralık alıyor. Asgarî ücrete çalışıyoruz, ay sonu gelmiyor. Etin kilosu 50 lira yem geçen sene 90 liraydı bu sene 135 lira çünkü yem dışarıdan getiriliyor” dedi.

Bir destek almadım

Doğu Ekspresi seferlerinin durdurulması sebebiyle işlerin durduğunu belirten bir dönerci ise, “30 kiloluk et taktık. Sattığım 500 liralık satış. Pandemiden önce 60 kilo takıyorduk. Cumhurbaşkanı gelsin milletin cebine baksın. İki yıldır buradayım ‘Destek destek’ diyorlar bir destek almadım. Lokanta bomboş caddeye bakın caddede insan kalmamış. Adam buraya geliyor servis açıyorum. Bir şiş yiyor 10 lira bir şiş. Utandığımdan para istemiyorum” dedi.

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