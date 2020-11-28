'Sıradaki satış hangisi?'

SP Milletvekili Karaduman, “Türkiye ile Katar devleti arasında yapılan ticari anlaşmalar Borsa İstanbul dışında başka hangi varlığın satışını veya hisse devrini kapsamaktadır?” diye sordu.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Türkiye ile Katar devleti arasında yapılan ticarî anlaşmalar Borsa İstanbul dışında başka hangi varlığın satışını veya hisse devrini kapsamaktadır?” diye sordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde 26 Kasım 2020 tarihinde Katar emiri El Sani ülkemizi ziyaret ettiğini hatırlatan Karaduman, “Ziyaretin ardından ulusal basında şu ifadelere yer verilmiştir; ‘Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani öncülüğünde iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katarlılara devredildi’ dedi.

Kanal İstanbul da görüşüldü mü?

Karaduman önergesinde şu soruları yöneltti: “Türkiye ile Katar devleti arasında yapılan ticari anlaşmalar Borsa İstanbul dışında başka hangi varlığın satışını veya hisse devrini kapsamaktadır? Görüşmenin ardından bugün Kanal İstanbul Projesi’nde ihale aşamasına geçileceği açıklandı, bu açıklamanın dünkü resmi ziyaretle bağlantısı var mıdır? Katar devleti ile yapılan ticari anlaşmalarda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili herhangi bir detay görüşülmüş müdür? Kanal İstanbul Projesi özelinde Katar devleti ile imzalanan bir mutabakat metni var mıdır?”