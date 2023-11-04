Sıvı yağda kriz olmaz

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne bölgesinde kuraklığa bağlı olarak verim düşüşü yaşandığını, ancak bu durumun ülkede sıvı yağ krizine neden olmayacağını ifade etti.

Kırbiç, “Ülke üretiminde bu sene hem ekiliş alanlarında düşüş oldu hem de kuraklıktan dolayı ülkemizde rekolte düşüklüğü oluştu. Ülke üretiminde biraz geriye gittik. Bu da ülkede bazen speküle edilmekte. ‘Ülkemizde yağ yok, yağ olmayacak, çiçek yok’ diye. Aslında böyle bir şey yok. Dünya üretiminde bir artış var” dedi. Edirne - anka

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