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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sosyal medya gelirleri vergilendirilecek

25 Eylül 2021, Cumartesi 17:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı vergi reformu paketiyle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.

Hürriyet’tin haberine göre, kamuoyuna daha çok Dijital Vergi Dairesi’ne ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. İşte teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar: YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek. Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklâmlar sebebiyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek. Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak. Bu platformlarda ders verenler, Yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek. Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.

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