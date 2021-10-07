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8 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Stagflasyon geliyor

07 Ekim 2021, Perşembe 22:51
EKONOMİST ATİLLA YEŞİLADA DÜNYA EKONOMİSİNDE ARDI ARDINA ENGEBELER ÇIKTIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, BUNLARIN TÜRKİYE’YE YANSIMASININ STAGFLASYONLA SONUÇLANACAĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

ABD’de temerrüt riskinin arttığına, Çin’in de Evergrande sorununu çözmek istemediğine dikkat çeken Yeşilada, bunlara başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki hızlı tırmanışın da eklendiğini vurguladı. Sözcü’nün haberine göre, Yeşilada stagflasyonun gürül gürül geldiğini belirtirken, “Avrupa’da enerji fiyatları son 1 yılda neredeyse 5 kat arttı. Yıl sonuna kadar petrolün 90 dolara çıkması bekleniyor. Tabii bunlar her şeyin fiyatını artırıyor. Eylül’de üretim ivme kaybetmeye başladı. Kredi hacmi büyümüyor. Biz de sadece ihracatla büyüyebilsek ona bağlı kalalım da. Petrolde 20 dolarlık artış cari açığımızın 6 milyar dolar yükselmesi demek. Üretici maliyetlerindeki artış yüzde 45’e ulaştı. Enerjideki zammı yansıtsalar enflasyon patlayacak. Eşel mobil olsa bütçe açığı büyüyecek. Sonunda Hazine ek borçlanmaya gitmek zorunda kalacak. Dolar daha da değerlenecek. Sonuçta ekonomi çok ağır darbe yiyecek. Bunun adı stagflasyon. Ekonomi potansiyelinin altında büyüyor ve enflasyon artıyor. 2022’de ekonomi ancak yüzde 2.5-3 büyür, enflasyon ise yüzde 20’nin altına inmez. Çünkü enflasyonu yükselten nedenler belli.”

ERDOĞAN RİSKİ VAR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide hiçbir kurala dayanmayan hamleleri yüzünden son zamanlarda Türkiye’ye tek kuruş sıcak para girmediğine dikkat çeken Yeşilada, “Çünkü Türkiye’nin risk primi yok, ama Erdoğan riski var. Yerine gelen en zayıf koalisyon bile olsa Türkiye’ye yeniden sıcak para akar” diye konuştu. Türkiye’de 90’lı yıllardan bu yana stagflasyon yaşanmadığını belirten Yeşilada, sözlerini şöyle sürdürdü: “O yüzden giderek yoksullaşan vatandaşların artık tahammülü kalmadı. Çünkü daralmaya alışık değiller. Bu yüzden Devlet Bahçeli AKP’nin çökmekte olduğunu görürse kendini kurtarmaya çalışabilir. Vekil istifaları başlayabilir. Dünyanın her yerinde hayat pahalılığının bu seviyeye geldiği ülkelerde çatışmalar görüyoruz. Ankara’nın dünyayı tetkik edip bir an önce çare bulması lazım.”

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, durgunluk/daralma ve enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.

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