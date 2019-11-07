"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Tarihe geçti

07 Kasım 2019, Perşembe 11:43
Çin'den yola çıkıp Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen ilk yük treni oldu.

Çin'in Şian şehrinden yola çıkan China Railway Express (Çin Demiryolu Ekspresi), Ankara'da yetkililer tarafından uğurlanmasının ardından Marmaray hattına giriş yaptı.

Ayrılık Çeşmesi durağına gelen tren Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme duraklarını geçerek Zeytinburnu'na ulaştı.

Toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa'ya ulaşarak tarihe geçti.

Öte yandan konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir lokomotif, kalan kısımı da Çin'den yola çıkan lokomotif çekti.

Son durak Prag

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek ve son durağı Prag'a ulaşacak.

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattının ve Marmaray'ın kullanılarak orta koridor üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak.

Türkiye güzergahında Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul'dan geçen tren, Kapıkule'den (Edirne) çıkış yaparak, Bulgaristan üzerinden rotasında devam edecek.

AA

Etiketler: marmaray, tren
Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın aldı'

    Tarihe geçti

    3 ayda 10,7 milyar lira seyahat için harcandı

    Çin'den 6G adımı

    11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' oldu

    Camiler hiçbir ideolojiye alet edilemez... 10 Kasım'da siren çalınacaktı geri adım atıldı

    Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne buruk veda

    Bahane kalmadı mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

    İstikrar, Soçi Mutabakatı’yla sağlanır

    UEFA Avrupa Ligi’nde yüzümüzü güldürün

    Tahliyeler geç, ama olumlu

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı kararını reddediyoruz

    İngiltere'de erken seçim süreci resmen başladı

    İdlib'de sivil ölümleri devam ediyor

    Kuzeydeki son Osmanlı vefat etti

    İstifa haklılığımı ispatladı

    11 bin bilim adamından endişelendiren uyarı!

    Dünya rekoru için geri sayım sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları artık son bulmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Altan’lar, Ilıcak ve diğerleri
    Genel

    Camiler hiçbir ideolojiye alet edilemez... 10 Kasım'da siren çalınacaktı geri adım atıldı
    Halil ELİTOK

    Mevlid Kandili
    Faruk ÇAKIR

    Bahane kalmadı mı?
    Ahmet BATTAL

    Dolarlar boşalırlar
    Süleyman KÖSMENE

    Mübarek geceler Kur’ân’da var mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, her şeye lâyığını veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.