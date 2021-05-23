Tarımda ciddi kayıplar var

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ülke genelinde kuraklık yaşandığını belirtti.

“2021’in başında tarım açısından kritik bir yıl olacak demiştik maalesef o yönde gidiyor” diyen Suiçmez, “Örneğin Çorum’da barajların doluluk oranı yüzde 20. Bundan dolayı soğan, şeker pancarına su verilmeyeceği açıklandı. Kuraklık nedeniyle sadece kuru tarım yapılan yerlerde değil, sulu tarım yapılan yerlerde de rekolte düşüşleri bekleniyor. Barajlarda su oranı düşünce tarımsal sulama su ayrılamıyor. Buğday, arpa, nohut, mercimekte yağış azlığından rekolte düşüşü var. Örneğin Güneydoğu’da kuraklığın yoğun olduğu illerde ekmeklik buğdayda yüzde 85, arpada yüzde 70 rekolte kaybı bekleniyor. Bunlar ciddî kayıplar” diye konuştu.

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