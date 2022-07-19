Tarımda ÜFE yüzde 150’ye dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 artış gösterdi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni (Tarım ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,66 azaldı. Tarım ÜFE, haziran ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 oranında arttı. TÜİK verilerine göre, yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 64,63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 277,14 ile lifli bitkiler ve yüzde 184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Bu arada, Haziran 2022’de, endekste kapsanan 82 maddeden, 23 maddenin ortalama fiyatında azalış, 56 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

İstanbul - anka