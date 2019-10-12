Tarlada ve tezgâhta çürüyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl kışın 10 TL’ye kadar çıkan patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatlarından şikâyet ediyorduk. Bu yıl ise, 1 ila 3 TL arasında fiyatlara satılan ürünler tezgâhlarda çürüyor.

Domates, patates, soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışın yaşanan aşırı fiyat artışlarının yeniden yaşanmaması için vatandaşların şimdiden tedbir almalarını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatı 10 TL’ye kadar çıkmıştı. Fiyatların yüksekliğinden şikâyet eden vatandaşlar kilo yerine gramla alış veriş yapıyordu. Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikâyet ettiğimiz bu ürünler 1 ila 3 TL arasında değişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcı bulamıyor. Üreticilerin bin bir emekle üretip piyasaya sürdüğü ürünler tezgâhlarda çürümemeli. Uzun süre saklanabilecek ürünler şimdiden alınarak geçen yılki duruma düşmemeli. Kışa hazırlık yaparak, yaşanabilecek fiyat artışlarının şimdiden önüne geçilmeli” dedi.

“KIŞ HAZIRLIKLARI SEBZE VE MEYVEDE FİYAT İSTİKRARI SAĞLAYABİLİR”

Geleneksel saklama yöntemlerinin ileride yaşanabilecek fiyat artışlarını önleyeceğini belirten Palandöken, “Tarladaki ürünler üreticiden 80 kuruş ile 1.80 TL arasında değişen fiyatlardan alınıp tezgâhta 1 ile 3 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Geçen yıl zam rekoru kıran bazı ürünler, ucuz fiyatlara rağmen yeterince talep görmüyor. Oysa kışa sayılı günler kala fiyatlar yeniden yükselmeden vatandaşlarımız kışlık hazırlık yapmalı. Patates, soğan gibi dayanıklı ürünler toplu olarak alınıp doğru şekilde muhafaza edilmeli. Mevsiminde hesaplı olan diğer ürünler de kış gelmeden alınıp konserve, turşu, reçel, marmelat, tarhana gibi çeşitli yöntemlerle saklanmalı. Geleneksel saklama yöntemleri ileride yaşanabilecek fiyat dengesizliğinin önüne geçebilir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi