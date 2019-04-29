TL yüzde 15 düşebilir

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki 6 ayda doların 6.5, 12 ayda ise 7 lira seviyesine yükseleceği, böylelikle Türk Lirası’nın önümüzdeki 12 aylık dönemde dolar karşısında yüzde 15 değer kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

BloombergHT’de yer alan habere göre Zach Pandl başkanlığındaki Goldman stratejistleri, 26 Nisan tarihli notta, “Merkez Bankası’nın geçen hafta toplantı sonrası açıklamasından ‘ihtiyaç duyulduğuna ek sıkılaştırmaya gidileceği’ söylemini çıkarması hem faiz indirimlerine hem de para biriminin daha da değer yitirmesine kapı açtı” dedi. Goldman TL’nin dolar karşısında önümüzdeki altı ayda 6.5 ve 12 ayda ise 7 seviyesine düşebileceği ve böylelikle önümüzdeki 1 yıllık dönemde yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. Goldman ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe, 25 Nisan tarihli ayrı bir notta, “Faizler, döviz mevduatlarının bankacılık sistemindeki paylarının artışında görüldüğü üzere, Türk Lirası’na güvenin yeniden tesis edilmesine yetecek denli yüksek değil” dedi. Ekonomistler, düşük seviyede ve düşen döviz rezervlerinin muhtemelen TL’ye güveni daha da düşürebileceğini sözlerine ekledi.

Dolar 5.95’in üzerinde

Merkez Bankası’nın söylem değişikliğiyle geçen hafta 5.98’e kadar yükselen dolar, yeni haftaya da yükselişle başladı. TL’nin dolar karşısında değer kaybı DÜN sabah itibarıyla da devam ederken, cuma günü 5.9315 seviyesinden kapanan dolar/TL yeni haftaya 5.95’in üzerinde başladı. Dolar/TL 5.9540, Euro/TL 6.6505 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL geçen hafta PPK açıklaması ardından 12 Ekim’den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820’ye kadar yükselmiş ve bu seviye itibarıyla TL’nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 11.5’e ulaşmıştı.