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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Türkiye, 48,5 saatle en fazla çalışan ülke

13 Ekim 2020, Salı 00:24
13 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmaya göre, 48,5 saatle en fazla mesai yapan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

YASİN AYDIN - İSTANBUL

Great Place to Work Enstitüsü, “İş yerinde Stres ve Esenlik: Avrupa’ya Genel Bakış” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.  Enstitünün farklı sektörlerdeki 900’den fazla kuruluşta çalışan katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, Avrupa’da haftalık çalışma saatinin ise 40,4 saat olduğunu ortaya koydu. Şirket tarafından gerçekleştirilen “İş yerinde Stres ve Esenlik: Avrupa’ya Genel Bakış” araştırmasında; Avusturya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Almanya, İtalya, Norveç, İsveç, İspanya, İsviçre, Hollanda, Türkiye ve İngiltere’den katılımcılar yer aldı. Araştırmada, iş yerinde en önemli iki stres tetikleyicisinin iş yetiştirme baskısı ve fazla mesai olduğu ortaya çıktı. Enstitü’nün güven, mutluluk ve esenlik kültürünün inşasını inceleyen araştırmada, liste dışı şirketler ve “En İyi İş Yerleri” arasındaki en büyük farklar da belirlendi. En iyi işveren seçilen şirket çalışanları, mevcut esenlik uygulamaları ve stres azaltma planları hakkındaki sorulara, yöneticilerin kendilerine karşı samimî ve karşılaştıkları sorunlara karşı çözüm odaklı oldukları yönünde cevaplar verdi. Liste dışındaki şirket çalışanları ise kendilerini etkileyen kararlara dahil edilmediklerini ifade ettiler.

Çalışanlar, makinenin dişlisi değil

Araştırmaya dahil olan şirketlerin yüzde 52’sinin stres yaşayan yöneticiler için destek tedbirleri almış olsa da sadece yüzde 26’sının stres seviyelerini ölçme mekanizmaları olduğuna vurgu yapan Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Stres, günümüzde her işletmenin baş etmesi gereken bir olgu. Stres ile ilgili araştırmamız bu tür süreçleri engel veya tehdit olarak değerlendirmek yerine, bunları büyüme fırsatı sunan zorluklar olarak görmenin, gelişimi ve durumun da kontrol edilmesine olanak sağladığını ortaya koyuyor. Alınacak basit önlemlerle çalışanların kendilerini makinenin bir dişlisi olarak değil, insan olarak hissedebilmelerini sağlamak, izlenecek yollardan sadece bir tanesi. Çalışanların iş yerlerinde saygı görmeleri ve adalet duygusunu yaşamaları tüm şirketler için öncelikli bir konu olmalı. Çalışanların, önemsendiklerini bildikleri bir iş yerinde, ellerinden gelenin en iyisini yapma eğiliminde oldukları bir sır değil.” dedi.

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