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Türkiye'de gün geçtikçe daha çok büyüyen pasta

02 Haziran 2019, Pazar 12:00
Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 milyar TL oldu.

E-ticaret büyüme hızında ilk beşteyiz

TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan "e-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Amerikalı tüketiciler, yüzde 57 oranında Çin, yüzde 10 oranında İngiltere ve yüzde 6 oranında Kanada'dan ürün sipariş ediyor. 

Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya, yüzde 14'ünü ABD ve yüzde 12'sini Hong Kong'dan yapıyor.

"Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna atıfla verilen bilgilere göre, Türkiye'nin e-ticarette büyüklüğü perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 milyar TL oldu.

Online perakende alanında tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası mobil kanallardan, cironun da yüzden 60'tan fazlası yine mobil üzerinden geliyor. 

Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik eşya, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor. Son 6 ay içinde alışveriş gerçekleştirilmiş satın alma alt kategorilerine bakıldığında, elektronik kategorisinde birinci sırada yüzde 51,97 ile telefon aksesuarları, anne/bebek/oyuncak kategorisinde ilk sırada yüzde 53,27 ile bebek bezi, hızlı tüketim kategorisinde ise birinci sırada yüzde 74,1 ile deterjan ve temizlik ürünleri bulunuyor.

e-ticarette Çin başı çekiyor

Çin'in, geçen yıl 13,41 trilyon dolarlık GSMH'ye sahip olduğu belirtilen raporda, 634 milyar dolarlık B2C (ticari firmaların müşterilerine internet ortamından yaptıkları satış işlemleri) e-ticaret pazar büyüklüğü ile de dünyada lider konumda bulunduğu vurgulanıyor.

ABD'nin B2C e-ticaret pazar büyüklüğü 504 milyar dolar olarak tespit edilirken, Türkiye'nin 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

İnternet satışlarında ev kategorisi ürünlerinin artması bekleniyor

Rapordaki veriler dikkate alındığında, Y kuşağını (1980-1999 arası doğanlar) hedefleyen şirketlerin içerik pazarlamasına, omni-channel müşteri deneyimine, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerde müşteri alışveriş deneyimine yönelik çalışmalarda bulunması gerekiyor. Z kuşağı ise kendisinden önce gelen Y kuşağı ile benzerlikler sergilemekle birlikte hayata gözlerini dijital dünyanın içerisinde açtığı için seleflerine göre daha fazla teknoloji odaklı olup sosyal medyayı daha yoğun şekilde kullanıyor.

Y ve Z kuşaklarından oluşan bu genç kitlenin alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında, yüzde 87'si, yüksek gelir rakamlarına sahip olmamalarına karşın bilinen markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Dünyada mobil ödemelerin yüzde 39'u Y, yüzde 33'ü ise X kuşağı (1965-1979 arası doğanlar) tarafından yapılıyor. Rapordaki beklentilere göre, yakın zamanda Y ve Z kuşaklarının ev ürünleri satın alma dönemine girecek olmaları nedeniyle ev kategorisi internet satışlarının artması öngörülüyor. 

Günde 7 saat internet kullanıyoruz

Rapora göre, Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya platformu yüzde 92 ile YouTube olurken, YouTube'u sırasıyla yüzde 84 ile Instagram ve yüzde 82 ile Facebook takip ediyor.

Genç nüfusla yakından ilgili olduğu düşünülen sosyal medya kullanım oranları açısından Türkiye detaylı incelendiğinde, mevcutta 52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu ve bu kullanıcıların yaklaşık 44 milyonunun mobil cihazlar ile sosyal medyadan faydalandıkları görülüyor.

Türkiye'deki kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına bakıldığında, internette günde ortalama 7 saat geçiren kullanıcılar, bunun yaklaşık 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcıyor.

AA

Etiketler: e-ticaret
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