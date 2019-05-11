E-ticaret büyüme hızında ilk beşteyiz

DHL Uluslar arası E-İhracat Konferansı’nda dünyanın yeni milyonerlerini yetiştiren sektör olan uluslar arası e-ticaretin geleceği ve Türkiye’nin bu büyüyen pazardaki yeri tartışıldı.

2018’de e-ticaret gelirleri 50 milyar TL seviyesine ulaşan Türkiye’nin 2019’da yüzde 35’lik bir büyüme göstermesi bekleniyor. Türkiye, 2018-2022 yılları arasında yıllık bileşik yüzde 12 büyüme oranıyla en hızlı büyüyecek ilk 5 e-ticaret ülkesi arasında yer alıyor. DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. DHL Express Global Satış Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leendert Van Delft, Statista verilerine göre 2018-2022 yılları arasında Türkiye’nin perakende e-ticaret satışlarının yıllık bileşik yüzde 12 büyüme göstermesinin beklendiğini ve bu oranla Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Meksika ile birlikte e-ticarette en yüksek büyüme oranına sahip ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti. Haber Merkezi

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