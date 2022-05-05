Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Uzmanlar açıklanan rakamları değerlendirmeye ve eleştirmeye devam ediyor.
Enflasyon rakamları açıklandı
Gıdada 3 haneye gidiyoruz
Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncüyüz. “Kayıp yıllar” sayılan 90’larda bile sıralamamız daha iyiydi” şeklinde yazdı.
Mustafa Sönmez, “Üretici fiyatları da uçuyor. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, yıllık yüzde 121,8 e ulaştı. Önümüzdeki ayın tüketici fiyatlarına basınç yaratacaktır” dedi.
Prof. Dr. Uğur Emek, “TÜFE, yüzde 70 olmamış. Yıllık artış yüzde 69,97 olmuş. Gıda enflasyonu yüzde 89,10. Enflasyon can yakıyor. Türkiye hızla yoksullaşıyor” ifadelerini kullandı.