Türkiye'nin ihracatçı firma sayısı artıyor

TİM Başkanı Gülle, "Ocak ayında bin 560 firma ihracata 'merhaba' dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız." dedi.

Gençleri ihracata yönlendirmek ve yenilikçi fikirlerini iş hayatına sunmak amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Genç İhracatçılar Konseyi Holü", birlik binasında düzenlenen törenle açıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, açılışta, gençlerin böyle bir organizasyonunda yer almasını çok önemsediğini söyledi. Geleceğin ihracatçılarını bu işe hazırlamak niyetinde olduklarını dile getiren Gülle, şöyle konuştu: "Teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. Alışkanlıklar ve yaşam şekilleri değişti. Bütün ihracatçılara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl TİM ailesine 17 bin 544 yeni ihracatçı katıldı. Ocak ayında bin 560 firma ihracata 'merhaba' dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız." Projenin İzmir'den başlamasının son derece anlamlı olduğuna dikkati çeken Gülle, Genç İhracatçılar Konseyi'nde projeler üretilmesi gerektiğini aktardı. AA

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.