Ukrayna’daki savaş Türk Lirası’nı vurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı sürüyor.

Ukrayna krizi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarıyla mücadele eden Türk ekonomisini daha da olumsuz etkileyeceği endişeleri, Türk Lirası’ndaki değer kaybını tetiklemeye devam ediyor. Bu endişeler sebebiyle sekiz gündür Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar karşısında gün içinde yüzde 1,5 oranında değer kaybeden lira, bu yıl başından itibaren toplamda yüzde 11,5 oranında değer kaybına uğradı. Bir dolar, dün gün içinde 14,90 liranın üzerinde işlem gördü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın bölgesel ekonomisti Roger Kelly, Ukrayna krizinden kaynaklanan düşüşün, yetkililerin “sınırlı rezervler sebebiyle liranın bir miktar değer kaybetmesine izin vermek zorunda kalması” anlamına geldiğini söyledi. Kelly, “Daha fazla döviz rezervi yardımcı olur, ancak Ukrayna’daki durumun bu yıl beklenen 34 milyar dolarlık turizm gelirinde büyük bir kayba yol açması muhtemel” dedi. Reuters haber ajansına konuşan Kelly, “Düşük faiz politikasını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir” diye ekledi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YETERLİ Mİ?

VOA Türkçe’nin haberine göre, Merkez Bankası, rezervleri aracılığıyla Aralık ayından bu yana piyasanın yaklaşık 30 milyar dolarlık döviz ihtiyacını karşıladı. Ayrıca banka, 2019-2020 döneminde lirayı desteklemek için 128 milyar dolar satarak döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunmuştu. Perşembe günü yayınlanan verilere göre, Merkez Bankası’nın net uluslar arası rezervleri geçen hafta 18 milyar 15 milyon dolara düştü. Yine de kısmen Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşması ve ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’ini Merkez Bankası’na satma zorunluluğu ile birlikte rezervler, Aralık ayındaki 7 milyar 55 milyon dolarlık rekor düşük seviyeden daha yüksek bir miktara ulaşmış durumda. Yatırımcılar, Perşembe günü erken saatlerde Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında yapılacak bir toplantıya dikkat kesilmişti. Ancak toplantıdan olumlu bir sonuç alınamadı.