Vatandaş borcu borçla kapatıyor

Türkiye’de 79.8 milyonu kredi kartı olmak üzere toplam kart sayısı 271.3 milyona ulaştı.

Bireysel kredi borcu olanların sayısı ise 34.5 milyonu aştı. Salgının da etkisiyle geçinmekte zorlanan vatandaşların çaresiz kalarak kredi kartı ve kredilere yüklenmesi, zaten yüklü olan borçlarının daha da katlanmasına neden oluyor. Türkiye’de 79.8 milyon adet kredi kartı, 141.5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet de ön ödemeli kart olmak üzere 271.3 milyon kart kullanılıyor. Mayıs ayı itibarıyla 34 milyon 536 bin kişinin de bankalara 905 milyar lira bireysel kredi borcu var. Kredi kartı borçlularından 36 bini, bireysel kredi borçlularından da 108 bini borcunu ödeyemedi. Sadece mayıs ayında günde ortalama 106 milyon TL ihtiyaç kredisi kullandırıldı. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Halkbank’tan son 3.5 yılda 3 milyon adet daha kredi kartı talep edildi.