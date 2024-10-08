Vatandaşın kredi borçlarında faizler silinmeli

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer çiftçinin bankalara olan borçlarına dikkat çekti. Kredi borçları karşılığında çiftçinin bankalara ipotek ettirdiği gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını vurgulayan Gürer iktidara seslendi.

Gürer, yaptığı açıklamada, çiftçinin artan borçlarına dikkat çekerek, bankalar tarafından takibe alınan borç tutarının 2 milyar 944 milyon liraya ulaştığını vurguladı. Gürer, şunları söyledi: “Üreticinin ürettiği ürün değer bulmayınca kredi borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Borçsuz çiftçi, besici yok gibi. Çiftçilerin bankalara olan kredi borçları 31 milyar 500 milyon lira artarak 746 milyar 548 milyon liraya ulaşmış bulunuyor. Piyasaya olan borçlarla bu borç 800 milyar lirayı aşmış durumda. Borcu olmadan çiftçilik yapabilen çiftçi hemen hemen yok gibi. Vatandaşın kredi borçlarında da faizler mutlak suratle silinmeli ve bir can suyu olarak piyasaya destek sağlanmalıdır. Ekonomik anlamda özellikle çiftçi esnaf emekli çıkmaz içindedir. Siyasi iktidar süreci algıyla değil çözümle sürdürmesi şarttır.”

Ankara - anka