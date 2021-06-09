Vergi ve KYK borçlarına yapılandırma geldi

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Ağustos’a kadar ilgili kamu kurumuna başvuracak.

Yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021’de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş, vergi, harç ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden yapılandırılacak. Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

HESAPLAMA OCAK AYINDAN BU YANA YÜZDE 46 ARTAN Yİ-ÜFE İLE YAPILACAK

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanı geldi. Bir önceki yapılandırmada Yİ-ÜFE yüzde 26.16’ydı. Yİ-ÜFE oranı en son Mayıs ayında yüzde 38.33’e yükseldi. Ocak ayından bu yana Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 46’ya ulaştı. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim sağlanacak. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

KORONAVİRÜS CEZALARI KAPSAM DIŞI ARAÇ MUAYENESİ İMKÂNI GELİYOR

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

5 YILA KADAR TAKSİT OLACAK

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblâğ dikkate alınarak azamî 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak. Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021’den önce olup, kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

DÖRT FARKLI TAKSİT SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. İşletmelerin bilânçolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilânçolarda güncel değerleriyle yer alacak.

İstanbul - anka