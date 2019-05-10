"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Yabancı bankalar, alacakları için bir araya gelecek

10 Mayıs 2019, Cuma 00:38
Goldman Sachs, Bain Capital, EBRD ve IFC, Türk bankaların tahsili geçmiş alacakları için kurulacak fonların yapısını ele almak için bir araya geliyor.

Yerli ve yabancı bankalar, Türk bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının bilânço dışına çıkarılması için oluşturulacak iki fonun yapısını tartışmak için buluşacak.

Kaynaklar, konuya ilişkin geniş kapsamlı ilk çalışma grubunun oluşturulduğunu ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu kaydetti.

Bloomberg’te yer alan habere göre bugünkü toplantıya Goldman Sachs, Bain Capital, EBRD ve IFC’nin katılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enerji ve gayrimenkul sektörlerinin sorunlu kredileri için fon kurulacağını açıklamış, “Sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz” demişti.

Etiketler: banka, borç
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.