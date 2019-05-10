Yabancı bankalar, alacakları için bir araya gelecek

Goldman Sachs, Bain Capital, EBRD ve IFC, Türk bankaların tahsili geçmiş alacakları için kurulacak fonların yapısını ele almak için bir araya geliyor.

Yerli ve yabancı bankalar, Türk bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının bilânço dışına çıkarılması için oluşturulacak iki fonun yapısını tartışmak için buluşacak. Kaynaklar, konuya ilişkin geniş kapsamlı ilk çalışma grubunun oluşturulduğunu ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu kaydetti. Bloomberg’te yer alan habere göre bugünkü toplantıya Goldman Sachs, Bain Capital, EBRD ve IFC’nin katılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enerji ve gayrimenkul sektörlerinin sorunlu kredileri için fon kurulacağını açıklamış, “Sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz” demişti.

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