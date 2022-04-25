Yabancılara konut satışı ihracat sayılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, gayrimenkul sektörü hizmet ihracatı kapsamına alındı.

Bu kapsamda yabancılara konut satan emlakçılara devlet desteği verileceği duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, emlakçılara Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması için Ticaret Bakanlığı tarafından devlet desteği verilecek.

Karara göre Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek. artı gerçek’in haberine göre, pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.

Haber Merkezi