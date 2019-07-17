‘Yaşananlar dünya vicdanına meydan okumadır’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik kitlesel gözaltıları eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu yıl ikincisi yapılan “Gelişmiş Dinî Özgürlükler Hizmeti” adlı organizasyonda konuştu. Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı kitlesel gözaltıları ve baskıyı eleştiren Pelosi, “Çin’de yaşananlar dünya vicdanına bir meydan okumadır ve bunun devam etmesine izin veremeyiz.” dedi. Öte yandan Pelosi, birçok ülkenin Çin ile olan ekonomik çıkarları doğrultusunda bölgedeki Müslüman azınlıklara uygulanan kötü muameleye ses çıkarmadığını belirterek, ülke liderlerinin bir fark oluşturabilmesi için dinî hürriyetlere yaklaşımlarında tutarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Pelosi, “Çin’deki insan hakları ve dinî hürriyet ihlâllerine ses çıkartmadıkça, dünya üzerindeki başka herhangi bir yer hakkında konuşmak için bütün ahlâkî yetkilerimizi kaybediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tepkiler devam ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbir” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasî bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiğini belirtmişti. Çin ise uluslar arası kamuoyunda “toplama kampları” şeklinde adlandırılan yerlerin “meslekî eğitim merkezi” olduğunu ve buralarda tuttuğu kişileri “aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı” hedeflediğini iddia ediyor.