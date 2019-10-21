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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yatılı okul ücretlerine zam

21 Ekim 2019, Pazartesi 23:04
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8,6 artış olacak.

Buna göre; yatılı okul sınavını kazanmamış öğrenciler 2020 yılında yatılı kalmak istedikleri okul için yeni fiyat tarifesinden yararlanacak.2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek. Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.

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