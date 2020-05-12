Yatırımcının isyanı

Amerika’da yaşayan iş insanı Özcan Yakuboğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Türkiye’deki yüksek gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Amerika’da yaşayan iş insanı Özcan Yakuboğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Türkiye’deki yüksek gümrük vergilerine tepki gösterdi. “Ben partiye oy vermem şahsa oy veririm, Tayyip Erdoğan’a karşı saygımız, sevgimiz var ondan dolayı da AK Partiye oy veriyoruz” diyerek videoya başlayan Yakuboğlu, “Biz Türkiye’ye buradan fabrika kurduk. Devlet dedi ki bize, ‘bu ülkeye yatırım yap’. Biz de yatırım yaptık. Milyonlarca dolar paramızı burada kazandık, Türkiye’ye yatırım yaptık” diye anlattı.

1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi

Yakuboğlu, Türkiye’ye mal gönderdiklerini söyleyerek şunları anlattı: “İstanbul Havalimanı tamamen mafya olmuş. Bir günlüğüne 2500 dolar ardiye parası istediler. Malımızı bize çıkartma yetkisi vermediler. ‘Kendi arabanızı göndereceksiniz’ dediler. Kendi arabamızı gönderemiyoruz, virüs sorunu var. Kargo şirketini gönderiyoruz, şirkete vermiyorlar. Kim alacak malı? Havalimanındaki üç kağıtçı mafya kargo şirketleri. Bizden 1500 dolar para istiyor. Havalimanından Çerkezköy’e 20 dakikalık yola 1500 dolar. 2500 dolar bizden bir günlüğüne ardiye parası aldılar. Gönderdiğimiz mal, satma amaçlı değil, kullanılması için gönderilmiş bir mal. Türkiye’de bulunmayan matkap ve demir. 1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi aldı bizden. Ben bu malı satsam bile 1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi mi olur? Bize demek istiyor ki bu gümrük; ‘kardeşim bu ülkeyle ticaret yapma, gelme bu ülkeye.’

Mafya mı oldu bu ülke?

33 yıldır Amerika’da yaşadığını belirten Yakuboğlu, şöyle devam etti: “25 yıldır da bu ülkede sanayiyle uğraşıyorum. İlk defa hayatımda bu şekilde bir video paylaşıyorum. Malı bırakmıyorlar gümrükten. Bu ülke nereye gidiyor? Mafya mı oldu bu ülke? Ben bir tane işçi çıkartmadım. Çünkü Amerika’da fabrikalar durmadı. Haydi ben küçük esnafım derdimi böyle facebooktan anlatıyorum. Büyük şirketler vurur masaya yumruğunu, bizim gibi ezilmez. Sen aynısını yap bakalım büyük şirketlere, uygula bakalım aynı vergileri. Türkiye’ye bir fabrika kurduk, en iyi teknolojileri götürdük. Çekmediğimiz kalmadı. Bir de geliyor Türkiye’den buraya devletin büyükleri; ‘Türkiye’ye şöyle yatırım yapın, böyle yatırım yapın’ diyor. Sen bana benim zorluklarımla ilgili yardımcı olabiliyor musun? Bana 10 milyon dolarlık fabrika kurdurdun. Sonrasında benim anamı ağlatıyorsun. Bu parti olayı değil, devletin hâlâ içinde çakalların olduğu gruplar var. Temizleyemezsin. Bu ülkeyle ticaret yapmayacaksın demek ki.”

İstanbul - Yeni Asya