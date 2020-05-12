"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Yatırımcının isyanı

12 Mayıs 2020, Salı 23:36
Amerika’da yaşayan iş insanı Özcan Yakuboğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Türkiye’deki yüksek gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Amerika’da yaşayan iş insanı Özcan Yakuboğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Türkiye’deki yüksek gümrük vergilerine tepki gösterdi. “Ben partiye oy vermem şahsa oy veririm, Tayyip Erdoğan’a karşı saygımız, sevgimiz var ondan dolayı da AK Partiye oy veriyoruz” diyerek videoya başlayan Yakuboğlu, “Biz Türkiye’ye buradan fabrika kurduk. Devlet dedi ki bize, ‘bu ülkeye yatırım yap’. Biz de yatırım yaptık. Milyonlarca dolar paramızı burada kazandık, Türkiye’ye yatırım yaptık” diye anlattı. 

1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi

Yakuboğlu, Türkiye’ye mal gönderdiklerini söyleyerek şunları anlattı: “İstanbul Havalimanı tamamen mafya olmuş. Bir günlüğüne 2500 dolar ardiye parası istediler. Malımızı bize çıkartma yetkisi vermediler. ‘Kendi arabanızı göndereceksiniz’ dediler. Kendi arabamızı gönderemiyoruz, virüs sorunu var. Kargo şirketini gönderiyoruz, şirkete vermiyorlar. Kim alacak malı? Havalimanındaki üç kağıtçı mafya kargo şirketleri. Bizden 1500 dolar para istiyor. Havalimanından Çerkezköy’e 20 dakikalık yola 1500 dolar. 2500 dolar bizden bir günlüğüne ardiye parası aldılar. Gönderdiğimiz mal, satma amaçlı değil, kullanılması için gönderilmiş bir mal. Türkiye’de bulunmayan matkap ve demir. 1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi aldı bizden. Ben bu malı satsam bile 1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi mi olur? Bize demek istiyor ki bu gümrük; ‘kardeşim bu ülkeyle ticaret yapma, gelme bu ülkeye.’ 

Mafya mı oldu bu ülke?

33 yıldır Amerika’da yaşadığını belirten Yakuboğlu, şöyle devam etti: “25 yıldır da bu ülkede sanayiyle uğraşıyorum. İlk defa hayatımda bu şekilde bir video paylaşıyorum. Malı bırakmıyorlar gümrükten. Bu ülke nereye gidiyor? Mafya mı oldu bu ülke? Ben bir tane işçi çıkartmadım. Çünkü Amerika’da fabrikalar durmadı. Haydi ben küçük esnafım derdimi böyle facebooktan anlatıyorum. Büyük şirketler vurur masaya yumruğunu, bizim gibi ezilmez. Sen aynısını yap bakalım büyük şirketlere, uygula bakalım aynı vergileri. Türkiye’ye bir fabrika kurduk, en iyi teknolojileri götürdük. Çekmediğimiz kalmadı. Bir de geliyor Türkiye’den buraya devletin büyükleri; ‘Türkiye’ye şöyle yatırım yapın, böyle yatırım yapın’ diyor. Sen bana benim zorluklarımla ilgili yardımcı olabiliyor musun? Bana 10 milyon dolarlık fabrika kurdurdun. Sonrasında benim anamı ağlatıyorsun. Bu parti olayı değil, devletin hâlâ içinde çakalların olduğu gruplar var. Temizleyemezsin. Bu ülkeyle ticaret yapmayacaksın demek ki.”

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 1064
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek parti devletinden devletin tek partisine

    Psikolojik bağışıklık yüksek tutulmalı

    Nijer’de mabetler açıldı

    Hollandalı Bakan iftarda

    Küresel ısınma hala tehdit

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Kısa çalışma ödeneği uzasın

    Çoklu baroya AKP’den itiraz

    Borç erteleme var, faiz silme yok

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    'DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak'

    'Liderler, BM Genel Kurulunda bir araya gelemeyebilir'

    'İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek'

    Van'daki terör saldırısına ilişkin MSB'den açıklama

    Kabe'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon kabini

    Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta koronavirüs vakası görüldü

    İtalya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 31 bin 368'e yükseldi

    İstanbul'da uzun süre sonra trafikte yoğunluk yaşandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kızılelma AKP’yi teslim aldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İç savaş çığırtkanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    Camiler için ne bekleniyor?
    Ahmet BATTAL

    Büyük birader
    Genel

    Tek parti devletinden devletin tek partisine
    Faruk ÇAKIR

    İki video, bir gerçek
    Hasan GÜNEŞ

    Mehdi ve manevî şahsiyette devamlılık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Sağlıklı su içme adabı
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, kat’î bir bereket sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.