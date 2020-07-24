Yazlıkların fiyatları 2 katına çıktı

Tatile çıkanlar koronavirüs salgını sebebiyle otel yerine müstakil evlerde kalmayı tercih edince, Aydın’ın Kuşadası ve Muğla’nın Marmaris ilçelerinde neredeyse boş yazlık kalmadı.

Sputnik’in haberine göre, Kuşadası’nda geçen sene günlük 1200 TL’ye verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2 bin 500 TL’ye çıktı. Ege Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Marmaris’te, koronavirüs salgını kiralık yazlıklara ilgiyi arttırdı. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli turistler daha izole bir tatil geçirmek için havuzu olan, bahçeli evlerde kalmayı tercih etti. Bu durum ise müstakil dairelerin olduğu Kuşadası’ndaki Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar mahallesindeki evlerin günlük kira fiyatlarının iki katına kadar çıkmasına sebep oldu.

Okunma Sayısı: 735

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.