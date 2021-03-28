Yem yüzde 65 zamlandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık sektörünü sorunlu kılan başta yem fiyatları olmak üzere sürekli artan maliyetlerin üreticiler açısından sebep olduğu mağduriyete dikkat çekti.

Gürer, “Aynı süre içinde besicinin sattığı et ve süt kontrol altında tutulurken sadece yem fiyatlarına yüzde 65’e varan oranda zam geldi” dedi. Yem fiyatlarındaki fiyat artışının besici ve süt üreticisini ciddî manada sıkıntıya soktuğunu ifade Gürer, “Yem fiyatı artıkça besici yol ve yöntem arıyor. Bu dönemde patates de hayvan yemi oldu. Besicilik yapan ve yem için çare üretemeyenler, hayvanlarını kesime erken gönderiyor. Bu durumda hayvan açığı oluşuyor” dedi. Ankara - Anka

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