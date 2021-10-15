Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Beklentileri Anketi’nin Ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63’e yükseldi. Dolar/TL’de ise beklenti 9,22’ye çıktı. Merkez Bankası, Piyasa Beklentileri Anketi’nin Ekim ayı sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,93’e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16,74 düzeyindeydi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 olarak açıklandı. Enflasyonda 24 ay sonrası için beklentiler de yüzde 10,71’den yüzde 10,27’ye çıktı. Dolar/TL, yıl sonu beklenti 9,22’ye yükseldi. İstanbul - anka

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