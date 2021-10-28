Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

Birleşik Kamu-İş Federasyonu, son bir yılda açlık sınırında 699 liralık, yoksulluk sınırında ise 1.849 liralık artış yaşandığını açıkladı. Ekim ayında açlık sınırı 3 bin 700 lirayı aştı, yoksulluk sınırı ise 12 bin 685 lira oldu.

Türk lirasının değerinde yaşanan erimenin sebep olduğu zamlar yüzünden bir türlü kontrol edilemeyen enflasyon, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek arttırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 708 liraya çıktığı Ekim ayında, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 977 lira, yoksulluk sınırı da 12 bin 685 liraya yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın yoksulluk sınırı araştırmasının Ekim 2021 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı Ekimde bir önceki aya göre 80 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 136 lira ve yoksulluk sınırı da 216 lira arttı. Ocak-Ekim döneminde ise açlık sınırı 562 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 936 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da yılın ilk on aylık döneminde toplam 1.498 liralık artışla 12 bin 685 lira oldu. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 63

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.