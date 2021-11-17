Yumurta üreticileri hayvanlarını kestirmeye başladı

Artan maliyetler karşısında dayanamayan yumurta üreticileri iş yerlerini kapatma noktasına gelirken, üreticiler Bakanlıktan kanatlı üreticileri için de bir destekleme çalışması yapılmasını istiyor.

Veteriner Hekim ve Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, Üreticiler hayvanlarını kestirmeye başladı” dedi. Yumurta üreticileri diğer hayvansal üretimlerde olan desteklemeler gibi tavuk üreten damızlık işletmelere ‘damızlık desteği’, yumurta üreten üreticilere de tıpkı sütte olduğu gibi ‘yumurta üretim’ desteği yapılmasını bekliyorlar.

‘Yem fiyatları sürekli artarken üreticinin toptan sattığı yumurta fiyatları düşüyor’

Sputnik’deki habere göre Veteriner Hekim ve Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, “Kanatlı üreticileri için de bir destekleme çalışması bakanlıkça tertip edilip üreticiye yansırsa, hem üretim artacak hem de üretici rahat bir nefes alacak. Kasım ayına girdiğimiz bu dönemde bundan tam 8 ay önce 50 kg tavuk yemi 140 lira iken bugün 230 liraya gelmiş durumda. Üretim yapılan işletmelerde kullanılan elektrik, su ve ısınma için kullanılan materyallere gelen zam da aynı oranda artmış durumda. Aynı şekilde yumurtanın kolileşmesinde kullanılan materyaller, viol, kâğıt ve diğer sarf malzemeler ise yüzde 100’ün üzerinde zamlanmış durumda. Artan yem maliyetleri ve diğer giderlerin artması sonucu yumurta tavukçuluğu can çekişir duruma geldi. Üreticiler hayvanlarını kestirmeye başladı. Yem fiyatları sürekli artarken üreticinin toptan sattığı yumurta fiyatları düşüyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)