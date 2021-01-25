Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 katına çıktı

2020 Ocak’ta 12 liraya 30 yumurta alınırken, 2021 Ocak’ta 12 liraya sadece 11 yumurta alınabiliyor.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yumurta fiyatındaki artışa dikkat çekmek için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. “Ocak 2020’de 12 liraya 30 adet yumurta alınırken Ocak 2021’de 12 liraya 11 yumurta alınabiliyor...” notuyla paylaşım yapan Aydın, “4 kişilik bir aile günde bir yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Ayda 150 TL sadece yumurtaya veriyor. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor” dedi. “Üreticiler açısından bakarsak girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı” diyen Aydın, “Geçen hafta Bursa Karacabey’de 5 TL’lik kıyma isteyen bir vatandaşa şahit olduk” ifadelerini kullandı.

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