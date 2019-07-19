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19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım harcı bin 500 liraya yükseltildi

19 Temmuz 2019, Cuma 09:12
Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi.

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı bin 500 lira oldu.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı bin 500 lira oldu.

Söz konusu karar, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

AA

Etiketler: telefon, yurt dışı, harç, devlet
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