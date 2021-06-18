Yüzde 15’i İnegöl’den

Türkiye’nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl, pandemiye rağmen 2020 yılında ülke ihracatının yüzde 15’ini karşılarken, 2021 yılında ise hedef arttırıyor.

Sektörde ve piyasalarda normalleşmenin etkileri mobilya sanayisine olumlu yansırken, yılsonuna kadar ihracatta bölge rekoru kırılması hedefleniyor. İnegöl’ü ve Türk mobilyasını dünyaya tanıtan, Türkiye’nin mobilya ihraç eden ülkeler arasında ilk üçte yer almasını kendilerine hedef edindiklerini belirten İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Özkan, konuyla ilgili, “İhracat denince İnegöllü mobilyacıların aklına bir zamanlar sadece Orta Doğu pazarı gelmekteydi. Uçakla 4 saatte ulaşabildiğimiz ve dünya ticaretinin yarısına tekabül eden 30 trilyon dolarlık ticaret hacmi olan bir pazarın yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturan bu ihracat algısını değiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda, daha geniş pazarlara ulaşmak gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada en büyük ithalatçı ülkeler sıralaması ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada ve Japonya olarak görünüyor. Bu doğrultuda İnegöl olarak, bizim de dünya mobilya ihracat ve üretim pazarından almamız gereken çok daha fazla pay olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk