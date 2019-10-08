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8 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Zam yağmuru

08 Ekim 2019, Salı 00:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilk olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

Daha sonra TCDD Taşımacılık da yüksek hızlı ve ‘konvansyonel’ olarak adlandırılan tren bilet fiyatlarını yüzde 20 artırdı. Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik’e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL’ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları 31 TL’den 37,50 TL’ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26,50 TL’den 32 TL’ye çıktı. PTT ise gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı. T24’ün haberine göre, Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kişisel Twitter hesabında “Resmi enflasyon hedefi yüzde 5, YEP resmi enflasyon tahmini yüzde 8.5, köprü ve otoyollara zam ortalama yüzde 20. Mürekkebi kurumayan söz aşağıda. YEP’i “Yalancı Ekonomi Programı”na dönüştürmek iyi olmamış” yorumunu yaptı.

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