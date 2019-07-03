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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Zamlar bunaltıyor

03 Temmuz 2019, Çarşamba
ÇAY, ŞEKER, MAZOT VE ELEKTRİĞİN ARDINDAN BENZİN DE ZAMLANDI. LİTRESİ 29 KURUŞ ARTAN BENZİN FİYATI YENİDEN 7 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI. BU ZAMMIN DOLAR DÜŞERKEN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Seçim sonrası zamlar devam ediyor...

İstanbul’da 7.08 liraya yükseldi

BENZİNİN litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7.16TL oldu. Fiyat İstanbul'da 6.81 liradan 7.08 liraya, İzmir'de  6.88 liradan 7.15  liraya çıktı.

İndirim talebine Bakanlıktan red

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tünelinin geçiş ücretlerinin indirilmesi  talebi Ulaştırma Bakanlığı tarafından reddedildi.

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Zamlar bunaltıyor

Çay, şeker, mazot ve elektriğin ardından benzin de zamlandı. Litresi 29 kuruş artan benzin fiyatı yeniden 7 liranın üzerine çıktı. Bu zammın dolar düşerken gelmesi dikkat çekti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS)’nın yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatına 27 kuruş zam yapıldı. Benzin zammının bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı açıklandı. Bu son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 7 lirayı aştı. EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı zam açıklamasında, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” denildi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.  Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Geçtiğimiz  hafta seçim sürecinin ardından motorinin litre fiyatına 23 kuruş, kuru çaya yüzde 15, şekere de yüzde 16 zam gelmişti.

İmamoğlu’nun indirim talebine bakanlıktan ret

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması dolayısıyla oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi. Ulaştırma Bakanlığı ile görüşen Habertürk’ten Olcay Akdilek, bakanlıktan “İndirim gündemimizde yok” yanıtını aldı. FSM Köprüsü’ndeki çalışmanın 17 Ağustos’a kadar devam etmesi bekleniyor.Yavuz Sultan Selim ve Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Bu projelerde geçiş ücretleri dolar kuruna göre belirleniyor.Her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenen ücret habere göre göre bu yıl sabit kalacak.

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