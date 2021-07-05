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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Zamlar sanayiye ket vurabilir

05 Temmuz 2021, Pazartesi
EGİAD, zamların pandemi şartlarına rağmen ayakta kalmaya çalışan sanayiyi derinden sarsacağını belirtti.

EGİAD küçük, orta ve büyük işletmelerden oluşan 680 üyesi, üyelerinin 3.100’e yakın şirketi ve yaklaşık 110.000 kişilik istihdam sağlayan üretim gücü olarak yapılan zamların, pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalışan sanayiyi derinden sarsacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, son zamla birlikte 3,5 yıl içerisinde elektrik kullanım fiyatlarına yüzde 122 oranında zam yapılmış olduğuna dikkat çekerek, “Sanayiye bu zamlarla ne yazık ki ket vurulmuş oluyor” dedi. İşletmelerin pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çeken Yelkenbiçer, “Uzun süredir birçok zorlukla boğuşan iş dünyasına destek mekanizmalarının işletilmesi gerekir. Son zamlar ve enflasyon sanayicinin belini büktü. Üretim bu zorlu şartlar altında gerçekleşemeyecek noktaya ulaştı. İş dünyası üretim yapabilirse ülke bu çıkmazdan çıkabilecektir. Destek önümüzü açacaktır, bu şartlar altında üretime devam etmenin yolu tıkanmıştır” ifadelerini kullandı.

Tekrar gözden geçirilmeli

Yelkenbiçer, elektriğe yüzde 15, sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 20 oranında gelen zamların, koronavirüs kadar üretimin önünde engel teşkil edeceğini ifade etti. Yelkenbiçer, “Üretmeye devam edilmesi için zamların tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi. Pandeminin etkisi ve yüksek faiz-enflasyon-kur sarmalı sebebiyle hâlihazırda ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamlar ile birlikte büyük bir çıkmaza girdiğini hatırlatan Yelkenbiçer, dünya standartları ile yaşanan kıyasıya rekabette iş dünyasının elinin zayıfladığına da dikkat çekerek, “Pandeminin yıpratıcı etkisi altındaki işletmeler, yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı, dünya genelinde artan emtia fiyatları, küresel lojistik sorunları gibi pek çok sorunla 1.5 yıldır mücadele halindedir. Tüm zorluklara karşın üretmeye devam eden, elini taşın altına koyan iş dünyası olarak, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammı üretime vurulan ket olarak görmekteyiz. Türkiye’nin küresel rekabet gücü zayıflamıştır. İşletmelerin ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

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